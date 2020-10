Valmontone | addio a Franco Volpe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ci piace ricordarlo allegro, immerso in mille attività, sempre capace di apportare un valore aggiunto ad un confronto o ad un progetto., già presidente del Centro Sociale Anziani di, ieri, lunedì 26 ottobre 2020, è venuto a mancare a causa di una polmonite da COVID – 19. Una persona molto conosciuta e stimata a; fino al 2006 alla guida di un’ impresa di impianti elettrici; poi, purtroppo, un malore l’ ha costretto alla pensione anticipata; tuttavia l’ evento non era riuscito a fiaccare in lui la gioia di vivere. La notizia della scomparsa del 75enne ha avvolto la comunitàse nella tristezza e nello smarrimento. Il sindaco Alberto Latini, in un post su Facebook, ...