Un uomo su 8 a rischio cancro prostata | al via ‘un baffo per la prevenzione’

Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese 1 uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della propria vita. Novembre è il mese della prevenzione e della cura ...

Limone, nell’auto in bilico sulla scarpata. Salvati dai vigili del fuoco

Ieri mattina dopo una retromarcia errata la vettura ha rischiato di precipitare. I due occupanti salvati in tempo.

Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese 1 uomo su 8 ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della propria vita. Novembre è il mese della prevenzione e della cura ...