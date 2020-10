Traffico Roma del 27-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Luceverdein città incidente sulla circonvallazione Clodia all’altezza di via Durazzo su Viale Parioli altro incidente tra via Angelo Secchi via Stoppani rallentamenti nelle due direzioni è ancora su via Tor Sapienza rallentamenti per incidente all’altezza di piazza De Cupis ancora disagi per chi si muove con la metro C la linea che a causa di un guasto non percorre tutta la tratta i treni circolano tra San Giovanni Alessandri m bus navetta collegano le stazione di Centocelle di Pantano mentre a causa di una manifestazione è ancora chiusa via dei Cerchi ripercussioni nell’area circostante Mentre per la ferrovianord Viterbo cancellata la corsa delle 14:30 da Flaminia per catalane sostituzione un servizio bus per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito ...