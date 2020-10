Silent Hill rivive inWorld of Tanks?

Silent Hill rivive in...World of Tanks? (Di martedì 27 ottobre 2020) Tra il 26 ottobre e il 9 novembre, in World of Tanks sarà disponibile un evento di Halloween dalle menti creative di Silent Hill. Masahiro Ito, l'art director del franchise di Silent Hill e il compositore Akira Yamaoka hanno collaborato con Wargaming per creare un nuovo evento cooperativo PvE.Utilizzando "meccaniche cooperative uniche", i giocatori combatteranno contro carri armati misteriosi mentre esplorano una città chiamata Mirny-13. Nella mappa personalizzata dell'evento, i giocatori in squadre di cinque guideranno carri armati di livello IX modificati. Il loro compito è scoprire perché si stanno verificando particolari eventi soprannaturali, probabilmente correlati a un "esperimento scientifico andato storto".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Tra il 26 ottobre e il 9 novembre, in World ofsarà disponibile un evento di Halloween dalle menti creative di. Masahiro Ito, l'art director del franchise die il compositore Akira Yamaoka hanno collaborato con Wargaming per creare un nuovo evento cooperativo PvE.Utilizzando "meccaniche cooperative uniche", i giocatori combatteranno contro carri armati misteriosi mentre esplorano una città chiamata Mirny-13. Nella mappa personalizzata dell'evento, i giocatori in squadre di cinque guideranno carri armati di livello IX modificati. Il loro compito è scoprire perché si stanno verificando particolari eventi soprannaturali, probabilmente correlati a un "esperimento scientifico andato storto".Leggi altro...

Eurogamer_it : Gli sviluppatori di #SilentHill hanno lavorato a un evento di #Halloween per #WorldofTanks. - pinnivski : Fuori è Silent Hill - MelocotonPedazo : @SpaceBunnyLove Juegale al silent hill 2 uwu - cinnamowonho : rgaa è proprio my comfort person mette sempre le ost di silent hill in sottofondo he really loves it just like me :( - chvchuuya : @drakenchin MA STAI GIOCANDO A SILENT HILL 3?! -

Ultime Notizie dalla rete : Silent Hill Silent Hill, i rumor di un reboot su PS5 sarebbero “credibili” GameSoul Gli spaventi più terrificanti della storia dei videogiochi

I videogiochi hanno l'abilità unica di metterci nei panni di qualcun altro, il che significa anche che hanno la capacità di spaventarci a morte, molto più di qualsiasi altro medium. Dai tormenti psico ...

Silent Hill – Le voci sul reboot sembrano credibili

Le voci su un reboot di Silent Hill, che non pubblica un nuovo capitolo dal 2013, sarebbero credibili, stando ad una fonte ...

I videogiochi hanno l'abilità unica di metterci nei panni di qualcun altro, il che significa anche che hanno la capacità di spaventarci a morte, molto più di qualsiasi altro medium. Dai tormenti psico ...Le voci su un reboot di Silent Hill, che non pubblica un nuovo capitolo dal 2013, sarebbero credibili, stando ad una fonte ...