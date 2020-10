Scuola, professori in isolamento o in quarantena devono fare la Dad (Di martedì 27 ottobre 2020) Dal ministero dell’Istruzione arriva una precisazione importante sulla didattica a distanza in caso di professori in isolamento fiduciario o quarantena. La precisazione arriva in seguito alla polemica nata dopo che alcune classi, in isolamento fiduciario a seguito di uno o più casi di positività al Covid-19, non avevano potuto svolgere le lezioni in modalità Dad in quanto i docenti, seppur asintomatici, risultavano in malattia. Scuola, la precisazione del ministero dell’Istruzione Il ministero dell’Istruzione ha quindi precisato che nel caso in cui il docente sia in isolamento fiduciario perché sono stati trovati alunni o studenti positivi al Covid “le prestazioni lavorative dei docenti si sostanziano nelle attività di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Dal ministero dell’Istruzione arriva una precisazione importante sulla didattica a distanza in caso diinfiduciario o. La precisazione arriva in seguito alla polemica nata dopo che alcune classi, infiduciario a seguito di uno o più casi di positività al Covid-19, non avevano potuto svolgere le lezioni in modalità Dad in quanto i docenti, seppur asintomatici, risultavano in malattia., la precisazione del ministero dell’Istruzione Il ministero dell’Istruzione ha quindi precisato che nel caso in cui il docente sia infiduciario perché sono stati trovati alunni o studenti positivi al Covid “le prestazioni lavorative dei docenti si sostanziano nelle attività di ...

