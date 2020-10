Mercato Juve, ipotesi super scambio con il Barcellona: i nomi sul piatto (Di martedì 27 ottobre 2020) In casa Juventus, continua a tenere banco il discorso legato al rinnovo di Paulo Dybala. Se da una parte Fabio Paratici nel prepartita della sfida contro il Verona avrebbe affermato che le parti avrebbero intenzione di prolungare il matrimonio, dall’altra è altresì vero che la situazione si starebbe protraendo un po’ troppo a lungo. Il contratto della Joya va in scadenza nel 2022 ragion per cui la società bianconera starebbe pensando al da farsi. In caso di mancato accordo, spunterebbe un’ipotesi che coinvolgerebbe il Barcellona. LEGGI ANCHE: Juventus-Barcellona, Bonucci vuole esserci ma Pirlo ha un'idea LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Lovato incanta e Paratici ci prova: si può chiudere Paulo Dybala, attaccante della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020) In casantus, continua a tenere banco il discorso legato al rinnovo di Paulo Dybala. Se da una parte Fabio Paratici nel prepartita della sfida contro il Verona avrebbe affermato che le parti avrebbero intenzione di prolungare il matrimonio, dall’altra è altresì vero che la situazione si starebbe protraendo un po’ troppo a lungo. Il contratto della Joya va in scadenza nel 2022 ragion per cui la società bianconera starebbe pensando al da farsi. In caso di mancato accordo, spunterebbe un’che coinvolgerebbe il. LEGGI ANCHE:ntus-, Bonucci vuole esserci ma Pirlo ha un'idea LEGGI ANCHE:, Lovato incanta e Paratici ci prova: si può chiudere Paulo Dybala, attaccante della ...

