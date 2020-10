Massimo Polidoro racconta James Randi e la scienza dell’inganno, per indagare sui misteri e le bufale (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 20 ottobre è scomparsa una delle figure più iconiche per chi come noi del progetto Fact checking, da anni si occupa di denunciare la disinformazione, indagando sui meccanismi che portano a credere nei falsi miti, e nei cosiddetti misteri insoluti. James Randi aveva portato le sue conoscenze di illusionista e prestidigitatore nell’ambito scientifico, aiutando gli esperti a porsi le domande giuste, di fronte a fenomeni che fino a non molto tempo fa erano ritenuti plausibili – persino dagli scienziati – come il paranormale, la parapsicologia e persino lo spiritismo. La lotta di Randi contro tutte quelle figure che si approfittavano della creduloneria altrui, spacciando banali trucchi di illusionismo per poteri paranormali, ha ispirato poi Piero Angela nella fondazione nel 1989 assieme ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 20 ottobre è scomparsa una delle figure più iconiche per chi come noi del progetto Fact checking, da anni si occupa di denunciare la disinformazione, indagando sui meccanismi che portano a credere nei falsi miti, e nei cosiddettiinsoluti.aveva portato le sue conoscenze di illusionista e prestidigitatore nell’ambito scientifico, aiutando gli esperti a porsi le domande giuste, di fronte a fenomeni che fino a non molto tempo fa erano ritenuti plausibili – persino dagli scienziati – come il paranormale, la parapsicologia e persino lo spiritismo. La lotta dicontro tutte quelle figure che si approfittavano della creduloneria altrui, spacciando banali trucchi di illusionismo per poteri paranormali, ha ispirato poi Piero Angela nella fondazione nel 1989 assieme ...

Open_gol : A scuola di metodo scientifico e magia. Il Segretario del @cicap, @massimopolidoro, ricorda il Re degli indagator… - michelafini78 : RT @massimopolidoro: Un mio ricordo di James Randi in questa lunga e bella intervista per #Query dove, accanto al ricordo personale, condiv… - giove_luna : RT @massimopolidoro: Un mio ricordo di James Randi in questa lunga e bella intervista per #Query dove, accanto al ricordo personale, condiv… - massimopolidoro : Un mio ricordo di James Randi in questa lunga e bella intervista per #Query dove, accanto al ricordo personale, con… - _bufale_ : Massimo Polidoro: James Randi, lo scetticismo, il Cicap ed io -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Polidoro MASSIMO POLIDORO, LO SPETTACOLO DELLA SCIENZA DAL LINGUAGGIO TV AI SOCIAL Virtù Quotidiane Cicap, il Festival della scienza e della curiosità in digital edition: oltre 3 milioni di contatti sui social

Ri-partire con la scienza affrontando il cambiamento, l’imprevisto e l’improbabile, la terza edizione si chiude con successo ...

Aspettando Focus Live: abbiamo incontrato i tre campioni della memoria

Ancora un interessante incontro di "avvicinamento" a Focus Live, il nostro festival della scienza in programma dal 19 al 22 novembre: oggi abbiamo incontrato i campioni della memoria.

Ri-partire con la scienza affrontando il cambiamento, l’imprevisto e l’improbabile, la terza edizione si chiude con successo ...Ancora un interessante incontro di "avvicinamento" a Focus Live, il nostro festival della scienza in programma dal 19 al 22 novembre: oggi abbiamo incontrato i campioni della memoria.