Marracash è positivo al Covid ma rassicura tutti | “Sto bene”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020)alma ha volutorecon un post sui suoi social, nei quali ha spiegato quali siano le sue attuali condizioni di salute. Il rapper ha dichiarato di essere sulla via della guarigione e di stare bene. Nello stesso post, ha anche voluto ringraziare per gli ottimi risultati di Neon – con Elisa – e Qualcosa In Cui Credere, che ha rilasciato con Guè Pequeno. A causa dell’emergenza Coronavirus, anche i concerti disono stati rimandati al 2021.i biglietti sono tornati disponibili per le prossime date, magli eventi sono ora subordinati all’andamento della pandemia, che non sembra voler allentare la sua morsa. L’artista sarà al PalaInvent di ...