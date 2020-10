Lockdown totale in Lombardia? (Di martedì 27 ottobre 2020) Permane complessa la situazione in Lombardia sul fronte Coronavirus: se gli ospedali si sono strutturati nei mesi scorsi per affrontare la seconda ondata della pandemia, i numeri di contagiati e ricoverati sta crescendo in maniera esponenziale. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera: “a marzo avevamo 12 mila posti letto (occupati, ndr) nelle pneumologie, oggi siamo a 2.300, 1.800 posti letto nelle terapie intensive, oggi siamo a 231. Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per i prossimi 15 giorni”. I dati dicono che sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (16,3%). I decessi sono 17 per un totale di 17.252 morti in regione dall”inizio della pandemia. Crescono sia i ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Permane complessa la situazione insul fronte Coronavirus: se gli ospedali si sono strutturati nei mesi scorsi per affrontare la seconda ondata della pandemia, i numeri di contagiati e ricoverati sta crescendo in maniera esponenziale. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera: “a marzo avevamo 12 mila posti letto (occupati, ndr) nelle pneumologie, oggi siamo a 2.300, 1.800 posti letto nelle terapie intensive, oggi siamo a 231. Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per i prossimi 15 giorni”. I dati dicono che sono 3.570 i nuovi positivi con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (16,3%). I decessi sono 17 per undi 17.252 morti in regione dall”inizio della pandemia. Crescono sia i ...

repubblica : Coronavirus, la Francia verso un nuovo lockdown totale [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] [aggiornamento de… - Corriere : Bergamo, il primario: «Isolare gli over 65, chi festeggia i 72 anni al ristorante rischia di celebrare un funerale» - fanpage : Vincenzo De Luca va per la sua strada, conferma l'ordinanza di #lockdown totale in Campania - LuciaLaVita1 : RT @OharaPina: Stiamo tornando al #lockdown totale.... chissà come mai ???????? - ABosurgi : RT @Gazzettino: #covid, #lombardia: il virus è fuori controllo. Fontana prepara il #lockdown totale -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown totale Coronavirus, la Francia verso un nuovo lockdown totale la Repubblica Lockdown totale in Lombardia?

I decessi sono 17 per un totale di 17.252 morti in regione dall”inizio della ... La Lombardia studia un nuovo lockdown. Domani, sul tavolo del governatore Attilio Fontana, ci sarà un provvedimento per ...

Covid, Lombardia: il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale

Una blindatura totale, non si entra né si esce, per tentare di arginare il contagio. Ma il provvedimento è rimasto nel cassetto, il sindaco per evitare contrapposizioni ha preferito attendere il ...

I decessi sono 17 per un totale di 17.252 morti in regione dall”inizio della ... La Lombardia studia un nuovo lockdown. Domani, sul tavolo del governatore Attilio Fontana, ci sarà un provvedimento per ...Una blindatura totale, non si entra né si esce, per tentare di arginare il contagio. Ma il provvedimento è rimasto nel cassetto, il sindaco per evitare contrapposizioni ha preferito attendere il ...