George Clooney, gaffe alle nozze di Meghan e Harry: "Chi sono?"

George Clooney e la moglie Amal erano presenti alle nozze di Meghan e Harry. I due occupavano i posti proprio accanto a Carolyn Bartholomew, madrina del duca di Sussex. Alla domanda su come si fossero conosciuti, i coniugi Clooney hanno risposto spiazzando la donna: "Non li conosciamo affatto". Ecco la verità. La rivelazione arriva dalla giornalista Rachel Johnson, sorella del primo ministro inglese Boris. In un articolo pubblicato su Air Mail, la donna riferisce le parole della Bartholomew. Pare infatti che i coniugi Clooney fossero seduti tra le prime file nella cappella di San Giorgio in Windsor. Tra gli oltre 600 invitati al matrimonio di Meghan e Harry, i due erano tra i privilegiati a occupare i

George Clooney e la moglie Amal erano presenti alle nozze di Meghan e Harry. I due occupavano i posti proprio accanto a Carolyn Bartholomew, madrina del duca di Sussex. Alla domanda su come si ...

