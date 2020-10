Elisabetta Gregoraci, svelato cosa ha detto a Pierpaolo in codice (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ stato svelato cos’ha detto la showgirl Elisabetta Gregoraci in codice all’ex Velino Pierpaolo Petrelli. La conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci ha comunicato con Pierpaolo Petrelli scrivendogli sulla mano, di notte, per non rendere noto il contenuto di quanto detto. Forse però è il segreto custodito da Elisabetta nella Casa del “Grande Fratello Vip” è stato … Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ statocos’hala showgirlinall’ex VelinoPetrelli. La conduttrice calabreseha comunicato conPetrelli scrivendogli sulla mano, di notte, per non rendere noto il contenuto di quanto. Forse però è il segreto custodito danella Casa del “Grande Fratello Vip” è stato …

edasbolat : RT @chanvndIerbong: ???? Per quanto possa non piacere Oppini, concentriamoci per eliminare ELISABETTA, così non avremo più clip sui greg0re… - IAmTheSun9 : RT @enomisM96: #GFVIP Diciamo la verità? Elisabetta Gregoraci e Oppini sono NERI con Dayane perchè si è schierata a favore di Maria Teresa.… - TRASHPERSON18 : Grande Fratello VIP 5 (2020): Antonella Elia contro Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci #GFVIP - f_r_a_1 : RT @darveyfeels_: In un mondo di Elisabetta Gregoraci, siate Stefania Orlando. #GFVIP - lucydellacitta : RT @chanvndIerbong: ???? Per quanto possa non piacere Oppini, concentriamoci per eliminare ELISABETTA, così non avremo più clip sui greg0re… -