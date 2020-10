Cangemi | Regione Lazio deve tutelare bar | ristoranti e palestre

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “Durante questi mesi i gestori di bar,hanno recepito le diverse norme proposte dal Governo, hanno speso soldi per adeguarsi, adottato sistemi per garantire igienizzazione, distanziamento sociale e ogni altra iniziativa a contrasto della diffusione del Covid.” “Il Governo pero’, invece di colpire chi e’ fuori norma, sceglie la strada delle chiusure generalizzate e a tappeto mettendo a rischio sopravvivenza interi comparti dell’economia nazionale.” “Si prospettano perdite per miliardi e posti di lavoro ancor piu’ a rischio che al primo lockdown. Lasi impegni a trovare una soluzione che tuteli questi settori che ad oggi sono doppiamente vittime di questa pandemia”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio ...