ARTICO senza ghiaccio a Ottobre: i rischi per L’INVERNO 2020/2021 (Di martedì 27 ottobre 2020) C’è sempre stato molto dibattito sugli effetti della mancanza di ghiaccio marino ARTICO nell’andamento della stagione invernale. Sono stati effettuati molti studi e tutti puntano in una direzione simile: il deficit di ghiaccio marino ha effetti sulla corrente a getto (e viceversa, a causa di meccanismi di feedback). La corrente a getto, per chi non ricordasse di cosa si tratta, è un potente flusso d’aria che scorre a circa 8-11 km di altitudine. Scorre da ovest a est attorno all’intero emisfero, influenzando la distribuzione di alte e basse pressioni e in tal modo influenzando anche le condizioni meteorologiche a livello del suolo. Il movimento da ovest verso est prende il nome di “flusso zonale”, se da nord a sud “flusso settentrionale”, viceversa “flusso ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) C’è sempre stato molto dibattito sugli effetti della mancanza dimarinonell’andamento della stagione invernale. Sono stati effettuati molti studi e tutti puntano in una direzione simile: il deficit dimarino ha effetti sulla corrente a getto (e viceversa, a causa di meccanismi di feedback). La corrente a getto, per chi non ricordasse di cosa si tratta, è un potente flusso d’aria che scorre a circa 8-11 km di altitudine. Scorre da ovest a est attorno all’intero emisfero, influenzando la distribuzione di alte e basse pressioni e in tal modo influenzando anche le condizioni meteorologiche a livello del suolo. Il movimento da ovest verso est prende il nome di “flusso zonale”, se da nord a sud “flusso settentrionale”, viceversa “flusso ...

Ultime Notizie dalla rete : ARTICO senza Siberia, nel mar Glaciale Artico non si è ancora formato il ghiaccio LifeGate Il ghiaccio marino artico alla fine di ottobre non si è ancora formato: è la prima volta

Il ghiaccio marino artico non è costante nel corso dell'intero anno, ma fluttua in base alle stagioni. Durante l'autunno e l'inverno un sottile strato superficiale dell'Oceano Artico si congela ...

Artico in crisi, ghiacci mai così male ad ottobre!

In queste regioni il ghiaccio è praticamente scomparso e le temperature sono in sopramedia ininterrotto da ormai molte settimane. I dati satellitari del 21 ottobre 2020 indicano che ci sono 584.000 km ...

