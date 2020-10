Alibaba, Ant prepara IPO da record (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ant Group, la divisione finanziaria di Alibaba mira a raccogliere almeno 34,4 miliardi di dollari, in quella che potrebbe essere la più grande quotazione finanziaria di sempre. Doppia quotazione a Shanghai e Hong Kong. La fintech ha valutato le sue azioni di Shanghai a 68,8 yuan ciascuna e le sue azioni di Hong Kong 80 dollari di Hong Kong ciascuna. Ant sarà valutata a circa 280 miliardi di dollari prima dell’IPO e raccoglierà circa 34,4 miliardi di dollari da Shanghai e Hong Kong prima di un eventuale esercizio dell’opzione green shoe. L’IPO di Ant supererà i 25 miliardi di dollari raccolti nel 2014 da Alibaba e i 29,4 miliardi di dollari in azioni vendute da Saudi Aramco. Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ant Group, la divisione finanziaria dimira a raccogliere almeno 34,4 miliardi di dollari, in quella che potrebbe essere la più grande quotazione finanziaria di sempre. Doppia quotazione a Shanghai e Hong Kong. La fintech ha valutato le sue azioni di Shanghai a 68,8 yuan ciascuna e le sue azioni di Hong Kong 80 dollari di Hong Kong ciascuna. Ant sarà valutata a circa 280 miliardi di dollari prima dell’IPO e raccoglierà circa 34,4 miliardi di dollari da Shanghai e Hong Kong prima di un eventuale esercizio dell’opzione green shoe. L’IPO di Ant supererà i 25 miliardi di dollari raccolti nel 2014 dae i 29,4 miliardi di dollari in azioni vendute da Saudi Aramco.

