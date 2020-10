Walter Ricciardi: "È necessario un altro lockdown" (Di lunedì 26 ottobre 2020) “La via da seguire È quella delineata da una ricerca dell’Università di Edimburgo, pubblicata su Lancet la scorsa settimana È necessario un altro lockdown”. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute, intervenuto oggi al webinar “Oltre l’emergenza” che si È svolto oggi in modalità virtuale a Veronafiere. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) “La via da seguire; quella delineata da una ricerca dell’Università di Edimburgo, pubblicata su Lancet la scorsa settimanaun”. Lo ha detto, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute, intervenuto oggi al webinar “Oltre l’emergenza” che si; svolto oggi in modalità virtuale a Veronafiere.

rtl1025 : 'Le misure contenute nell'ultimo #Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del… - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'È necessario un altro lockdown' - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Avevo previsto 16mila casi a Natale, li abbiamo avuti ieri. Trend esponenziale perché non si è a… - AlessandraDylan : RT @HuffPostItalia: Walter Ricciardi: 'È necessario un altro lockdown' - malinca73 : RT @HuffPostItalia: Walter Ricciardi: 'È necessario un altro lockdown' -