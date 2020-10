Titolare di un bar di Frosinone racconta la sua esperienza con il Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, la testimonianza di un giovane barista ricoverato: "È un virus bruttissimo" Coronavirus, testimonianza di un barista di Frosinone ricoverato: “E’ grave” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus, la testimonianza di un giovane barista ricoverato: "È un virus bruttissimo" Coronavirus, testimonianza di un barista diricoverato: “E’ grave” su Notizie.it.

LegaSalvini : IL GESTO ESTREMO E DISPERATO DEL TITOLARE DI UN BAR: AVEVA 54 ANNI. È TRISTISSIMO. UNA PREGHIERA. - AminelliVr : RT @francescatotolo: Aveva aperto l’attività circa sei mesi fa: 54enne si è tolto la vita a #Lodi all’interno del suo bar. Non suicidatevi,… - maxschiavini : RT @francescatotolo: Aveva aperto l’attività circa sei mesi fa: 54enne si è tolto la vita a #Lodi all’interno del suo bar. Non suicidatevi,… - bellogatto1 : RT @francescatotolo: Aveva aperto l’attività circa sei mesi fa: 54enne si è tolto la vita a #Lodi all’interno del suo bar. Non suicidatevi,… - MarcoBuqs : RT @francescatotolo: Aveva aperto l’attività circa sei mesi fa: 54enne si è tolto la vita a #Lodi all’interno del suo bar. Non suicidatevi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Titolare bar Minaccia con un coltello il titolare di un bar ad Acqui: denunciato Radiogold Il Dpcm è un antidoto indigesto per bar e ristoranti: «Così si muore»

L’antidoto è indigesto: «Abbiamo rispettato tutti i protocolli: queste misure ci sembrano un po’ una presa in giro» commenta Giambattista Pisa, titolare di Classico (100 coperti ...

Il pub resta aperto contro il Dpcm e i clienti rispondono in massa: un altro disobbediente a Lignano

Sono sempre di più i gestori di bar e ristoranti che si ribellano al nuovo Dpcm. «Se proseguiamo così per molti settori non c'è futuro. Non possiamo pensare ...

