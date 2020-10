Ricciardi: “Servono misure più restrittive”, Di Maio: “Solidarietà nei confronti di chi soffre” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non basterebbero, secondo Ricciardi, le misure prese fino ad adesso: “Servono lockdown locali mirati”. Anche per il governatore del Veneto Zaia, si tratta di misure restrittive inutilmente dannose per i commercianti: “Chiedo al governo di rivedere le norme”. È intervenuto quest’oggi anche Franceschini che lancia un appello dal suo profilo Facebook: “Se il paese si divide i problemi diventano più grandi, ricostruiamo quel clima di coesione sociale di cui c’è bisogno, verrà il tempo dei bilanci e delle critiche, ma oggi di fronte ai rischi per la salute non è il tempo. A voi personalità della cultura che avete una grande influenza sull’opinione pubblica e una grande capacità. Vi chiedo davvero di dare un contributo alla ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non basterebbero, secondo, leprese fino ad adesso: “Servono lockdown locali mirati”. Anche per il governatore del Veneto Zaia, si tratta direstrittive inutilmente dannose per i commercianti: “Chiedo al governo di rivedere le norme”. È intervenuto quest’oggi anche Franceschini che lancia un appello dal suo profilo Facebook: “Se il paese si divide i problemi diventano più grandi, ricostruiamo quel clima di coesione sociale di cui c’è bisogno, verrà il tempo dei bilanci e delle critiche, ma oggi di fronte ai rischi per la salute non è il tempo. A voi personalità della cultura che avete una grande influenza sull’opinione pubblica e una grande capacità. Vi chiedo davvero di dare un contributo alla ...

