Patate fritte, fatte in casa

Chi non vorrebbe delle gustose patatine fritte fatte in casa, comode e veloci per una cena sfiziosa in famiglia oppure per una festa o un evento. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti:
- 1 kg di Patate
- 2.5 lt di acqua
- 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio
- Sale fino q.b.
- Olio di semi di arachidi
- Ghiaccio

Per fare delle Patate fritte croccanti fuori, ma morbide dentro iniziamo sbucciando e tagliando le Patate a spicchietti più simili possibili. Una volta che tutte le Patate saranno tagliate, sciacquatele con cura sotto l'acqua fredda. Mettiamo sul fuoco una pentola piena di acqua e aspettiamo che arrivi ad ebollizione. Quando l'acqua bolle aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e le Patate, fate bollire per circa ...

Fritti, frittate e frittelle

La cucina regionale italiana è ricca di queste specialità enogastronomiche. Ogni regione ha le sue prelibatezze.

