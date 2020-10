Non funziona Google Pay sui Pixel 5, fix in arrivo? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scacco matto ai recentissimi Pixel 5 sui quali non funziona Google Pay. Proprio i Googlefonini hanno problemi nelle transazioni attraverso il metodo di pagamento elettronico di Mountain View e la cosa ha quasi dell’incredibile. Piuttosto la situazione è gravosa per coloro che utilizzano spesso la funzione per qualsiasi tipo di acquisto online e nei negozi fisici e difatti non riescono nel loro intento. Si tratta certamente di un bug che sembrerebbe pure essere esclusivo dei Pixel 5. In effetti, il malfunzionamento non è imputabile al servizio Google Pay che continua a funzionare su tutti gli altri dispositivi. Allo stesso tempo, le difficoltà non possono essere associate neanche all’aggiornamento Android 11 per i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Scacco matto ai recentissimi5 sui quali nonPay. Proprio ifonini hanno problemi nelle transazioni attraverso il metodo di pagamento elettronico di Mountain View e la cosa ha quasi dell’incredibile. Piuttosto la situazione è gravosa per coloro che utilizzano spesso la funzione per qualsiasi tipo di acquisto online e nei negozi fisici e difatti non riescono nel loro intento. Si tratta certamente di un bug che sembrerebbe pure essere esclusivo dei5. In effetti, il malmento non è imputabile al servizioPay che continua are su tutti gli altri dispositivi. Allo stesso tempo, le difficoltà non possono essere associate neanche all’aggiornamento Android 11 per i ...

RaiTre : Quando si indossa una mascherina chirurgica lo si fa per proteggere gli altri. funziona se tutti quanti la indossan… - SeaWatchItaly : ?? Oggi, durante la sua prima missione dopo il blocco operato dal governo italiano, #Moonbird ha avvistato un'imbarc… - mante : Il contact tracing funziona benissimo ha detto Conte (perdonate mi è rimasta un po’ di tigna). La colpa è vostra ch… - softeslouis : @microba96 Non ho fame tesoro ma ci proverò, magari funziona - emilio05714955 : RT @FalzoniGisella: QUELLO CHE FUNZIONA CON LE ZANZARE NON È VALIDO PER LE PERSONE. DITELO A CRISANTI CHE LA SMETTA DI SPUTARE SENTENZE. -

Ultime Notizie dalla rete : Non funziona Modelli matematici per prevedere il virus? Alegi spiega cosa non funziona Formiche.net Per favore, non diteci anche che non capiamo la gravità della situazione

Non ci vogliono scienziati, ci rendiamo conto da soli di quello che non va. E la norma generale uccide tante situazioni locali che stavano funzionando: a scuola, come sui luoghi di lavoro e nel mondo ...

Covid. Lopalco (Puglia): “Comportarsi come se fossimo in lockdown”

Ma situazione diversa da marzo. Ora problema reparti e personale. “È inutile parlare di cosa non ha funzionato - ha concluso - se non ci sono gli uomini non possiamo formarli in due mesi, ci vogliono ...

