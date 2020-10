«Noi restiamo aperti». Dai bar alle palestre, quelli che sfidano il Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)«Resterò aperto. Non chiuderò il mio bar alle 18. Se dovessero intervenire le forze dell’ordine? Nessun problema, tanto multe non ne pago». Lui è Paolo D’Amato, proprietario di un bar a Ramacca, in Sicilia, che ha lanciato un appello alla «disobbedienza civile», a non rispettare le disposizioni dell’ultimo Dpcm anti-Coronavirus. Ma non è il solo. Antonio Mosticchio, che ha un cinema a Taviano, nel Leccese, si è già «autodenunciato in Questura»: «Aprirò le mie sale aspettando l’intervento delle autorità. Venite a chiudere il mio cinema, vi aspetto, così poi potrò impugnare il provvedimento al Tar». Sulla stessa linea Maria Antionetta Pellanda, che ha una ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)«Resterò aperto. Non chiuderò il mio bar18. Se dovessero intervenire le forze dell’ordine? Nessun problema, tanto multe non ne pago». Lui è Paolo D’Amato, proprietario di un bar a Ramacca, in Sicilia, che ha lanciato un appello alla «disobbedienza civile», a non rispettare le disposizioni dell’ultimoanti-Coronavirus. Ma non è il solo. Antonio Mosticchio, che ha un cinema a Taviano, nel Leccese, si è già «autodenunciato in Questura»: «Aprirò le mie sale aspettando l’intervento delle autorità. Venite a chiudere il mio cinema, vi aspetto, così poi potrò impugnare il provvedimento al Tar». Sulla stessa linea Maria Antionetta Pellanda, che ha una ...

AZambo69 : RT @RadioSavana: Napoli, migliaia di connazionali in strada contro il lockdown: 'Dignità, libertà e lavoro. Assassini in giacca e cravatta… - 001_Nirak : RT @RadioSavana: Napoli, migliaia di connazionali in strada contro il lockdown: 'Dignità, libertà e lavoro. Assassini in giacca e cravatta… - doomboy : 'Noi restiamo aperti' è l'inizio di una guerra tra poveri. Perché al ristoratore che dice così, in coscienza devo… - GebaraDireita : RT @RadioSavana: Napoli, migliaia di connazionali in strada contro il lockdown: 'Dignità, libertà e lavoro. Assassini in giacca e cravatta… - SandraE82526551 : RT @RadioSavana: Napoli, migliaia di connazionali in strada contro il lockdown: 'Dignità, libertà e lavoro. Assassini in giacca e cravatta… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi restiamo Dpcm, la sfida del cinema salentino: «Noi restiamo aperti, la chiusura non ha senso» Il Messaggero Coronavirus e cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo»

Antonio Mosticchio, titolare di una multisala nel Salentino: «Chiudere adesso è la fine». All’ingresso della struttura un cartello: «Disobbedienza civile» e l’appello ai colleghi, in tutta Italia: «Fa ...

Antonio Mosticchio, titolare di una multisala nel Salentino: «Chiudere adesso è la fine». All’ingresso della struttura un cartello: «Disobbedienza civile» e l’appello ai colleghi, in tutta Italia: «Fa ...