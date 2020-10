Interrogazioni in Comune: tra i temi i festoni per la promozione e Città Spettacolo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani, 27 ottobre, con inizio alle ore 9 si terra una seduta di Consiglio comunale interamente dedicata alle Interrogazioni (cd. question time) riguardanti: assunzioni di personale; esecuzione progetto di ripulitura monumento Manfredi di Svevia; casa albergo San Pasquale; stato di attuazione fase 2 RdC; promozione Serie A – festoni pali pubblica illuminazione; lavori di manutenzione contrada Torre Alfieri; servizio pubblico scolastico; rassegna Città Spettacolo; sospensione utilizzo acqua rione Libertà; problematica dissesto e OSL. L'articolo Interrogazioni in Comune: tra i temi i festoni per la promozione e Città Spettacolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani, 27 ottobre, con inizio alle ore 9 si terra una seduta di Consiglio comunale interamente dedicata alle(cd. question time) riguardanti: assunzioni di personale; esecuzione progetto di ripulitura monumento Manfredi di Svevia; casa albergo San Pasquale; stato di attuazione fase 2 RdC;Serie A –pali pubblica illuminazione; lavori di manutenzione contrada Torre Alfieri; servizio pubblico scolastico; rassegna Città; sospensione utilizzo acqua rione Libertà; problematica dissesto e OSL. L'articoloin: tra iper lae Cittàproviene da ...

