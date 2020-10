GF Vip | Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica?

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel web in queste ore si sta parlando di una possibileo provvedimento disciplinare perchè la showgirl ha palesemente violato il regolamento del reality. Ecco che cosa è successo.è una delle protagoniste più discusse di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha fatto molto per averla nel reality e lei fino all’ultimo momento era indecisa. Adesso che si trova nel programma ha anche iniziato “un’amicizia speciale”, così come la chiama lei, con Pierpaolo Pretelli, ma lei continua a non essere chiara. Per lei continuano ad arrivare degli aerei con messaggi misteriosi. Da fuori, poi, si continua a dire che lei è impegnata ma non vuole dirlo nella Casa e non vuole dirlo a Pierpaolo. Incalzata più volte durante ...