Facebook ha cambiato il suo algoritmo colpendo i siti di informazione di sinistra (Di lunedì 26 ottobre 2020) (foto di Alex Wong/Getty Images)Fin dalla sua nascita, avvenuta ormai più di un decennio fa, Facebook ha improntato la sua comunicazione pubblica sulla costruzione di un’immagine imparziale, lontana dalle dinamiche politiche e volta a preservare la libera espressione sulla piattaforma. Eppure dietro le quinte del popolare social network le cose sarebbero andate molto diversamente. Almeno secondo il Wall Street Journal, che in un recente articolo dal titolo “Come Mark Zuckerberg ha imparato la politica” delinea i tratti di quella che appare come un’azienda fortemente influenzata dalle decisioni prese a Washington, una dipendenza intensificatasi a partire dal 2016 e cruciale al punto da aver reso necessarie scelte di campo e pesanti attività di lobby, non sempre prive di conseguenze dirette sulle scelte della ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (foto di Alex Wong/Getty Images)Fin dalla sua nascita, avvenuta ormai più di un decennio fa,ha improntato la sua comunicazione pubblica sulla costruzione di un’immagine imparziale, lontana dalle dinamiche politiche e volta a preservare la libera espressione sulla piattaforma. Eppure dietro le quinte del popolare social network le cose sarebbero andate molto diversamente. Almeno secondo il Wall Street Journal, che in un recente articolo dal titolo “Come Mark Zuckerberg ha imparato la politica” delinea i tratti di quella che appare come un’azienda fortemente influenzata dalle decisioni prese a Washington, una dipendenza intensificatasi a partire dal 2016 e cruciale al punto da aver reso necessarie scelte di campo e pesanti attività di lobby, non sempre prive di conseguenze dirette sulle scelte della ...

_bufale_ : Facebook ha cambiato il suo algoritmo colpendo i siti di informazione di sinistra - antony220970 : RT @napolista: Il Corsera e le piroette di De Luca: “voleva il lockdown, ora vuole bar e ristoranti aperti fino alle 23” Con l’annuncio di… - Dani63104723 : Non è cambiato nulla ... - ylenia_zanotti : RT @ilfoglio_it: Come amare la bolla. Era la parola-virus dei mostri su Facebook. Ora è la metafora, o lo stile di vita, della nostra sicu… - giomo2 : RT @ilfoglio_it: Come amare la bolla. Era la parola-virus dei mostri su Facebook. Ora è la metafora, o lo stile di vita, della nostra sicu… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook cambiato Facebook ha cambiato il suo algoritmo colpendo i siti di informazione di sinistra Wired.it Facebook ha cambiato il suo algoritmo colpendo i siti di informazione di sinistra

Lo racconta il Wall Street Journal in un lungo articolo, che dipinge la compagnia di Zuckerberg come un attore politico attivamente coinvolto nel processo democratico americano Fin dalla sua nascita, ...

Lo racconta il Wall Street Journal in un lungo articolo, che dipinge la compagnia di Zuckerberg come un attore politico attivamente coinvolto nel processo democratico americano Fin dalla sua nascita, ...