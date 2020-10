Alla scoperta dell’Ajax | la squadra olandese nel girone dell’Atalanta

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 26 ottobre 2020)dell’Ajax, laneldell’Atalanta. Una compagine molto insidiosa per la ‘Dea’. AMSTERDAM (OLANDA) – L’avversario per il secondo posto dell’Atalanta è sicuramente l’Ajax. I Lancieri sono in un cambio generazionale, ma non devono essere sottovalutati. Unaimportante anche se ter Hag in estate ha perso la qualità di Ziyech. Una corsa a due in questoper il passaggiofase ad eliminazione, con un posto che sembra essere occupato dal Liverpool. Champions League, la rosa dell’Ajax Come detto, una rosa molto competitiva a disposizione di ter Haag. Diversi i giovani presenti nella lista degli olandesi, anche se non manca ...