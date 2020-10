Scontri a Piazzale Flaminio | l’estrema destra protesta contro il coprifuoco

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dai petardigli agenti ai cassonetti incendiati. Laorganizzata dai militanti di Forza Nuovaile le norme anti-Covid, è degenerata rapidamente in violenza. Lanci di petardi e bombe carta scagliatigli agenti, cassonetti incendiati e auto danneggiate. Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 25 ottobre, a Piazza del Popolo, dove i manifestanti si erano dati appuntamento perrela ”dittatura sanitaria”, sulla scia della guerriglia scatenata a Napoli venerdì notte. Alcuni militanti hanno iniziato a lanciare petardi e altri oggettile forze dell’ordine, per poi disperdersi nelle vie intorno a...

Intervento di Polizia e Carabinieri. Feriti e contusi, non gravi TRIESTE Scontri nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 ottobre, in piazza Libertà. Polizia e Carabinieri sono intervenuti con ...Bombe carta, incendi e cortei in centro Lockdown a Napoli, nuove proteste e scontri Manifestanti no-lockdown bersagliano il palazzo della Regione anche con petardi. In centinaia a ...