Pagelle Cagliari-Crotone 4-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 25 ottobre 2020) Lee idi4-2, lunch match della quinta giornata di. Succede di tutto in un primo tempo che si chiude con cinque reti segnate. Due quelle degli ospiti (Simy e Molina), una in più dei sardi che si affidano all’estro di Lykogiannis (in gol su punizione), Simeone (su assist di Joao Pedro) e Sottil (gran gol di testa su cross dalla destra). Nel finale c’è spazio per il poker definitivo di Joao Pedro.(4-2-3-1): Cragno 6; Zappa 6.5 (43’ st Faragò sv), Walukiewicz 6, Godin 6, Lykogiannis 7 (36’ st Klavan sv); Marin 6 (43’ st Oliva sv), Rog 6; Nandez 6.5, Joao Pedro 7, Sottil 7 (29’ st Ounas 6); Simeone 7 (36’ st Pavoletti sv). In panchina: ...