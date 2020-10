Morbidelli vince il Gp di Teruel davanti a Rins e Mir

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 ottobre 2020) ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francoil Gran Premio di, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sulla pista di Aragon il pilota italiano della Yamaha Petronas trionfa per la seconda volta in stagionealle due Suzuki di Alexe Joan Mir. Quarto posto per Pol Espargaroa Johann Zarco, mentre è solamente ottavo il francese Fabio Quartararo. La leadership del Mondiale non cambia e resta nelle mani dello spagnolo Mir. Fuori dalla top-10 e tredicesimo un mai competitivo Andrea Dovizioso. Avvio di gara fatale per Takaaki Nakagami (Honda), il più veloce tra venerdì e sabato e poleman dopo la qualifica di ieri, caduto in solitaria. Scontro senza conseguenze fisiche al primo giro anche tra Jack Miller (Ducati) e Brad ...