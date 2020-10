Michael B. Jordan protagonista e regista di Creed 3 (Di domenica 25 ottobre 2020) Lo spin-off Creed con due capitoli all’attivo ha permesso al Rocky Balboa di Sylvester Stallone di proseguire la saga originale giunta nel frattempo al suo quinto film, trasformando Rocky in un allenatore che prende sotto la sua ala Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, figlio del suo rivale e amico Apollo. Ora apprendiamo dal sito Deadline che Creed 3 potrebbe vedere Jordan debuttare alla regia, con l’attore che sarebbe in trattative con MGM che ha prodotto Creed 2. Ryan Coogler, regista dell’acclamato Black Panther con protagonista il compianto Chadwick Boseman, ha lanciato il franchise e scritto e diretto il primo capitolo di “Creed” tornando a collaborare con ... Leggi su cineblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Lo spin-offcon due capitoli all’attivo ha permesso al Rocky Balboa di Sylvester Stallone di proseguire la saga originale giunta nel frattempo al suo quinto film, trasformando Rocky in un allenatore che prende sotto la sua ala Adonis, interpretato daB., figlio del suo rivale e amico Apollo. Ora apprendiamo dal sito Deadline che3 potrebbe vederedebuttare alla regia, con l’attore che sarebbe in trattative con MGM che ha prodotto2. Ryan Coogler,dell’acclamato Black Panther conil compianto Chadwick Boseman, ha lanciato il franchise e scritto e diretto il primo capitolo di “” tornando a collaborare con ...

