Meloni: "Un dpcm ogni 4 giorni, governo non sta capendo nulla" (Di domenica 25 ottobre 2020) Giorgia Meloni, dopo la firma del nuovo dpcm da parte del Premier Giuseppe Conte, torna all'attacco. La leader di Fratelli d'Italia ritiene inaccettabili le mosse del governo. Parole dure di Giorgia Meloni nei confronti dell'esecutivo. La leader di Fratelli d'Italia, in un'intervista rilasciata 'Mezz'ora in più' in onda su Rai Tre, ha commentato i provvedimenti contenuti nel nuovo … L'articolo Meloni: "Un dpcm ogni 4 giorni, governo non sta capendo nulla" proviene da www.meteoweek.com.

