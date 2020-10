SecolodItalia1 : Videodenuncia da una scuola di Andria: “Mascherine con elastici dei pannolini, non si respira” (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Videodenuncia una

l'Immediato

Un residente segnala lo stato d'abbandono in cui versa la città capoluogo di provincia. "Questo è ciò che accade in via Gandhi, angolo via Lenotti". Ecco il filmato ...Vota! Aeroporto Verdi, video-denuncia sull’ampliamento: “Non serve a nessuno” L’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma al centro dell’ennesimo duro attacco. Questa volta, ad ...