Schwarzenegger ' Terminator' operato al cuore | ' Ecco come torno in forma a 73 anni'

RaiNews : #Schwarzenegger Dopo l'intervento al cuore, l'attore e politico ha scherzato su Twitter pubblicando la foto che lo… - nonrispondere : RT @RaiNews: #Schwarzenegger Dopo l'intervento al cuore, l'attore e politico ha scherzato su Twitter pubblicando la foto che lo ritrae nel… - esseateo : RT @RaiNews: #Schwarzenegger Dopo l'intervento al cuore, l'attore e politico ha scherzato su Twitter pubblicando la foto che lo ritrae nel… - gatasch : RT @RaiNews: #Schwarzenegger Dopo l'intervento al cuore, l'attore e politico ha scherzato su Twitter pubblicando la foto che lo ritrae nel… - Muscoli_info : RT @RaiNews: #Schwarzenegger Dopo l'intervento al cuore, l'attore e politico ha scherzato su Twitter pubblicando la foto che lo ritrae nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Schwarzenegger Terminator

Nuova operazione al cuore per Arnold Schwarzenegger, ex Governatore della California e famosissimo attore di Hollywood celebre per Terminator, Conan e action movie come Commando. A darne notizia sui ...Arnold Schwarzenegger, nelle scorse ore, si è sottoposto a un’operazione al cuore. A darne notizia, dal letto di ospedale, è stato lo stesso ...