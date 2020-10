InterClubIndia : RT @DiMarzio: Le parole di #Maran al termine di #GenoaInter - sportli26181512 : Serie A, Genoa-Inter 0-2: Prestazione convincente per l'Inter di Antonio Conte che a Marassi batte 2-0 il Genoa di… - DqvidMC : RT @fcin1908it: Genoa, Maran: 'Subito gol dall'Inter nel nostro momento migliore. Eravamo in controllo' - - DiMarzio : Le parole di #Maran al termine di #GenoaInter - sportli26181512 : Maran: 'Il #Genoa paga i tanti giorni di inattività': Il tecnico: 'Abbiamo preso gol sicuramente nel momento miglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Maran Genoa

“Abbiamo preso gol nel momento migliore. Nel secondo tempo siamo partiti con un piglio migliore e siamo stati più in partita. Mi dispiace perché paghiamo anche tanti giorni di inattività che non ci ha ...Rolando Maran, allenatore del Genoa, è intervenuto a Sky Sport al termine del match contro l’ Inter: “ Siamo partiti nel secondo tempo con un piglio diverso, nel primo stavamo subendo e non andava ben ...