LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Morbidelli parte a razzo nella FP3. Dovizioso in crescita (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 CLASSIFICA DOPO 15 MINUTI. 1 21 F. Morbidelli 1:48.233 2 20 F. QUARTARARO +0.262 3 42 A. RINS +0.293 4 36 J. MIR +0.301 5 73 A. MARQUEZ +0.336 6 30 T. NAKAGAMI +0.462 7 9 D. PETRUCCI +0.494 8 5 J. ZARCO +0.508 9 88 M. OLIVEIRA +0.627 10 4 A. Dovizioso +0.638 11.10 Rientrano tutti ai box dopo il primo quarto d’ora. 11.09 Dovizioso fa tre settori buoni, ma perde nell’ultimo. Sempre decimo a 0.638 da Morbidelli. 11.08 Sussulto di Alex Rins, terzo a 0.293 con 8 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Mir. Le Suzuki rispondono alle Yamaha. 11.07 Joan Mir risale in terza piaza a 0.301 da Morbidelli. 11.06 Ulteriore ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 CLASSIFICA DOPO 15 MINUTI. 1 21 F.1:48.233 2 20 F. QUARTARARO +0.262 3 42 A. RINS +0.293 4 36 J. MIR +0.301 5 73 A. MARQUEZ +0.336 6 30 T. NAKAGAMI +0.462 7 9 D. PETRUCCI +0.494 8 5 J. ZARCO +0.508 9 88 M. OIRA +0.627 10 4 A.+0.638 11.10 Rientrano tutti ai box dopo il primo quarto d’ora. 11.09fa tre settori buoni, ma perde nell’ultimo. Sempre decimo a 0.638 da. 11.08 Sussulto di Alex Rins, terzo a 0.293 con 8 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Mir. Le Suzuki rispondono alle Yamaha. 11.07 Joan Mir risale in terza piaza a 0.301 da. 11.06 Ulteriore ...

