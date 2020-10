LIVE Giro d’Italia 2020 | Alba-Sestriere in DIRETTA | ventuno al comando | plotone a 7?

Leggi su oasport

12.26 Cambi regolari nel drappello davanti. 12.23 Prosegue il lavoro dell'Astana in testa al gruppo. 12.20 130 chilometri al traguardo. 12.16 Ora è ufficiale la vittoria della Maglia Ciclamino di Arnaud Démare. 12.14 È ovviamente Démare a passare per primo al traguardo volante di Saluzzo. 12.12che è a 7′ dagli attaccanti. 12.08 Ricordiamo i fuggitivi: Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Kamil Malecki (CCC), Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep), Tanel Kangert (EF), Einer Augusto Rubio (Movistar), Amanuel Ghebreigzabhier, Matteo Sobrero (NTT), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Davide Ballerini, Mikkel ...