I francesi vogliono il monte Bianco? De Gaulle rivendicava tutta la Val d'Aosta. Ma fascisti e partigiani italiani si allearono contro di lui (Di sabato 24 ottobre 2020) I francesi vogliono prendersi il monte Bianco? In realtà se ne impossessò già nel 1796 il 26enne Napoleone, dopo aver sconfitto i piemontesi. Impose loro di cedere Nizza e Savoia alla Francia repubblicana, e si tenne la vetta più alta del massiccio. Al regno di Sardegna rimase la cresta minore del monte Bianco di Courmayeur, trecento metri a sudest, più bassa di 45 metri. La restaurazione del 1815 restaurò anche il confine geografico naturale dello spartiacque: il confine interno che separava da sempre i ducati di Savoia e d'Aosta.La seconda cessione della Savoia alla Francia, questa volta volontaria, è com'è noto quella del 1860. E le cartine parlavano chiaro: la frontiera passava ...

