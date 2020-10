Guerriglia preordinata | la Procura apre un’indagine

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladi Napoli ha aperto un’inchiesta sugli scontri di ieri sera a Napoli. Un pool di magistrati è al lavoro con la Digos per raccogliere informazioni e visionare le immagini delle telecamere e quelle dei tanti video che sono circolati in queste ore sui social che riprendono le azioni dimesse in atto per le strade attorno alla sede della regione Campania. Tanti scooter a sbarrare la strada all’azione delle forze dell’ordine e gruppi di uomini con caschi o incappucciati che tendevano agguati, prima lanciando bottiglie, poi provando ad aprire le portiere delle auto. In più occasioni ci sono riuscite. Gli inquirenti ritengono che possa esserci una strategia comune e premeditazione. L'articolo, la ...