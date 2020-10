Coronavirus: Speranza convoca il CTS | Azzolina: “Calano i focolai nelle scuole” (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà un sabato di grande lavoro per il governo, che sta predisponendo nuove misure restrittive per il contenimento dei contagi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per le 15:30 il Comitato Tecnico Scientifico. Sulla base del parere degli esperti, si prenderanno decisioni più o meno drastiche. Si parla di un lockdown nazionale a partire dalle 18, ma non si escludono altri provvedimenti, che potrebbero riguardare anche le scuole. Azzolina: “Giù i focolai nelle scuole” Scuole che la ministra Lucia Azzolina continua a difendere. Attraverso i propri canali social, la titolare dell’Istruzione sottolinea che i focolai nelle scuole siano in diminuzione. Il problema, insomma, non sono gli istituti, ... Leggi su blogo (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà un sabato di grande lavoro per il governo, che sta predisponendo nuove misure restrittive per il contenimento dei contagi. Il ministro della Salute, Roberto, hato per le 15:30 il Comitato Tecnico Scientifico. Sulla base del parere degli esperti, si prenderanno decisioni più o meno drastiche. Si parla di un lockdown nazionale a partire dalle 18, ma non si escludono altri provvedimenti, che potrebbero riguardare anche le scuole.: “Giù iscuole” Scuole che la ministra Luciacontinua a difendere. Attraverso i propri canali social, la titolare dell’Istruzione sottolinea che iscuole siano in diminuzione. Il problema, insomma, non sono gli istituti, ...

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'appello di @robersperanza: 'Evitate gli spostamenti inutili' #ANSA - Affaritaliani : Speranza, stralci dal libro ritirato 'E' una maratona, non uno sprint' - occhio_notizie : Il ministro della Salute Roberto #Speranza ha convocato per il pomeriggio il Comitato tecnico scientifico per discu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il risultato sui vaccini arriverà nel giro… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Speranza convoca il Cts per decidere le nuove misure

Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza ha convocato per il pomeriggio il Comitato tecnico scientifico. La riunione è in programma alle 15.30, con gli esperti ...

Covid, «coprifuoco» anche in Sicilia: divieto circolazione dalle 23 alle 5

Sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell’Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubb ...

Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza ha convocato per il pomeriggio il Comitato tecnico scientifico. La riunione è in programma alle 15.30, con gli esperti ...Sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell’Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell’utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubb ...