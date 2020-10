Conte non cede ai rigoristi. Non ci sarà un altro lockdown. A insistere per una stretta i virologi con il Pd. Ma anche il ministro Speranza e i governatori di mezza Italia (Di sabato 24 ottobre 2020) Conte resiste. Pressato dai virologi, dai dem e dal ministro della salute Roberto Speranza, che chiedono misure più dure per contrastare la seconda ondata del Covid, e alle prese con le fughe in avanti di diverse Regioni, dalla Lombardia alla Calabria, fino a quelle del governatore campano Vincenzo De Luca che chiede di chiudere nuovamente tutto in tutta Italia, il presidente del Consiglio non cede a un nuovo lockdown generalizzato. Giuseppe Conte sa di dover tutelare tanto la salute degli Italiani quanto l’economia, che sta iniziando adesso a riprendersi. LA LINEA. Dopo aver scartato l’ipotesi di una nuova chiusura intervendo alle Camere, il premier ieri, in collegamento con il Festival del Lavoro, ha ribadito che va ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020)resiste. Pressato dai, dai dem e daldella salute Roberto, che chiedono misure più dure per contrastare la seconda ondata del Covid, e alle prese con le fughe in avanti di diverse Regioni, dalla Lombardia alla Calabria, fino a quelle del governatore campano Vincenzo De Luca che chiede di chiudere nuovamente tutto in tutta, il presidente del Consiglio nona un nuovogeneralizzato. Giuseppesa di dover tutelare tanto la salute deglini quanto l’economia, che sta iniziando adesso a riprendersi. LA LINEA. Dopo aver scartato l’ipotesi di una nuova chiusura intervendo alle Camere, il premier ieri, in collegamento con il Festival del Lavoro, ha ribadito che va ...

