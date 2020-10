Carl Schmitt, una svolta teorica, anzi un enigmatico avvertimento (Di domenica 25 ottobre 2020) Ambiguo e maledetto, ma altrettanto indubbio, il successo di Carl Schmitt ne ha oscurato la complessità. Concetti come quelli di dittatura, di potere costituente, di stato d’eccezione, fino alla celeberrima opposizione amico-nemico, sono diventati stabile patrimonio del lessico politico e filosofico; il successo di queste categorie, tuttavia, è andato di pari passo con una sclerotizzazione unilaterale del pensiero che le ha prodotte. Tutte infatti, vengono spesso fatte collassare sul momento della decisione, posto a origine e fondamento dell’ordine giuridico: momento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 ottobre 2020) Ambiguo e maledetto, ma altrettanto indubbio, il successo dine ha oscurato la complessità. Concetti come quelli di dittatura, di potere costituente, di stato d’eccezione, fino alla celeberrima opposizione amico-nemico, sono diventati stabile patrimonio del lessico politico e filosofico; il successo di queste categorie, tuttavia, è andato di pari passo con una sclerotizzazione unilaterale del pensiero che le ha prodotte. Tutte infatti, vengono spesso fatte collassare sul momento della decisione, posto a origine e fondamento dell’ordine giuridico: momento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lellinara : RT @Preussentum: Secondo il celebre giurista e filosofo politico tedesco Carl Schmitt, il liberalismo nacque a sinistra come forza rivoluzi… - lellinara : RT @Crimini_Dem: Tutte e tre le nazioni, i greci, i romani e gli ebrei, hanno ucciso il loro uomo più grande: Socrate, Giulio Cesare e Gesù… - comein1specchio : @Tommasolabate ha la stessa sapienza politologica di un Carl Schmitt. Solo io lo noto? @boni_castellane #pocoironico - emilio05714955 : RT @Preussentum: Secondo il celebre giurista e filosofo politico tedesco Carl Schmitt, il liberalismo nacque a sinistra come forza rivoluzi… - GuyTotti : RT @Preussentum: Secondo il celebre giurista e filosofo politico tedesco Carl Schmitt, il liberalismo nacque a sinistra come forza rivoluzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carl Schmitt Carl Schmitt, una svolta teorica, anzi un enigmatico avvertimento Il Manifesto La meglio gioventù? Quella dell'"altro" '68

Dal tempo di Estasi, che uscì con grande successo nel 1993, sino a questo nuovo Anime nascoste (Mondadori, pagg. 264, euro 20) Stefano Zecchi è rimasto fedele al suo progetto: quello di proporre ai le ...

Emilio Lussu, uomo d’azione e fine giurista

Il primo a porsi il problema della formazione giuridica di Emilio Lussu fu Paolo Petta, quarant’anni fa, in occasione di un convegno cagliaritano sulla sua esperienza politica. L’apertura tematica di ...

Dal tempo di Estasi, che uscì con grande successo nel 1993, sino a questo nuovo Anime nascoste (Mondadori, pagg. 264, euro 20) Stefano Zecchi è rimasto fedele al suo progetto: quello di proporre ai le ...Il primo a porsi il problema della formazione giuridica di Emilio Lussu fu Paolo Petta, quarant’anni fa, in occasione di un convegno cagliaritano sulla sua esperienza politica. L’apertura tematica di ...