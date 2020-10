Aldo Grasso massacra il Grande Fratello di Alfonso Signorini

Leggi su biccy

(Di sabato 24 ottobre 2020), in un lungo editoriale del Corriere della Sera, ha citato ildidefinendolo una ‘c**a pazzesca‘. “Ho letto Diario minimo di Umberto Eco quando bisognava leggerlo ma non mi sono mai esaltato per la Fenomenologia di Mike. Ho avuto un mentore, Giovanni Buttafava, che mi ha insegnato tutti gli artifici dell’«alto» e del «basso». Ho passato una vita a occuparmi di tv, ritenuta da molti una materia vile, specie nelle Università. Ho amato e studiato Achille Campanile. Mi sono occupato di cultura pop, dal Festival di Sanremo al cinema rifiutato dai cineclub. Ho confidenza con la bibliografia di Albero Arbasino, di Edmondo Berselli, di Claudio Giunta. Ho persino scritto una prefazione a un libro ...