UOMINI E DONNE oggi, 23 ottobre: GEMMA vuole conoscere meglio BIAGIO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le vicende di UOMINI e DONNE iniziate nella puntata odierna (23 ottobre) appartengono ad una registrazione tenutasi venerdì 9 ottobre. Quello che è avvenuto in occasione di quella data lo vedremo sia oggi e sia nel corso delle prossime puntate. Iniziamo però con il racconto di ciò che abbiamo visto oggi.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: TIM chiede a Franzi di sposarlo… e viene rapito!Si comincia dalla presentazione di un nuovo cavaliere: Giuseppe: a centro studio, l’uomo si dice desideroso di conoscere una signora con la quale condividere le emozioni della vita. Successivamente si passa alle dinamiche sentimentali di GEMMA e subito vediamo un suo confronto con BIAGIO ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le vicende diiniziate nella puntata odierna (23) appartengono ad una registrazione tenutasi venerdì 9. Quello che è avvenuto in occasione di quella data lo vedremo siae sia nel corso delle prossime puntate. Iniziamo però con il racconto di ciò che abbiamo visto.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: TIM chiede a Franzi di sposarlo… e viene rapito!Si comincia dalla presentazione di un nuovo cavaliere: Giuseppe: a centro studio, l’uomo si dice desideroso diuna signora con la quale condividere le emozioni della vita. Successivamente si passa alle dinamiche sentimentali die subito vediamo un suo confronto con...

