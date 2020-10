Tumore alla prostata e ipertrofia prostatica: un’innovativa tecnologia microinvasiva conserva funzioni urinarie e sessuali (Di venerdì 23 ottobre 2020) La neoplasia prostatica rappresenta il 20% dei tumori diagnosticati nella popolazione maschile, con un’incidenza maggiore nella fascia over 50. Grazie ad una corretta prevenzione e all’utilizzo di tecnologie sempre più radicali e poco invasive, i trattamenti sono oggi efficaci nel 91% dei casi, una delle percentuali più alte in caso di Tumore. L’Ospedale San Carlo di Nancy, struttura di Roma accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, si è dotato di EchoLaser, un sistema microinvasivo non chirurgico per il trattamento del Tumore alla prostata e dell’IPB – ipertrofia prostatica Benigna, patologia di cui soffrono circa 6 milioni di italiani con un’incidenza che aumenta con l’avanzare ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) La neoplasiarappresenta il 20% dei tumori diagnosticati nella popolazione maschile, con un’incidenza maggiore nella fascia over 50. Grazie ad una corretta prevenzione e all’utilizzo di tecnologie sempre più radicali e poco invasive, i trattamenti sono oggi efficaci nel 91% dei casi, una delle percentuali più alte in caso di. L’Ospedale San Carlo di Nancy, struttura di Roma accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, si è dotato di EchoLaser, un sistema microinvasivo non chirurgico per il trattamento dele dell’IPB –Benigna, patologia di cui soffrono circa 6 milioni di italiani con un’incidenza che aumenta con l’avanzare ...

avecgentilesse : @vivereinbilico Conosco una persona che per mesi e mesi ha avuto problemi salutari, ma secondo i medici di Napoli e… - Libert36925290 : @_House_M_D @MaryannChierici @summa57 E comunque, per esempio, nella disgraziata Lombardia, una mia parente è stata… - theres52ways : Svegliata prima del tempo dal vicino, che bestemmiava al telefono con uno perché gli ha rubato 5 euro dalla giacca.… - MedicalTosco : RT @pazienti: Sta per iniziare la diretta insieme a @ONDaSaluteDonna e alla dr.ssa Veronica Zuber per parlare di #salute della #donna e #pr… - 0766news_TripTv : Tumore alla prostata e ipertrofia prostatica: un’innovativa tecnologia microinvasiva conserva funzioni urinarie e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore alla Tumore alla prostata, la terapia la deciderà un'App La Repubblica Tumori, Favo: apprezzamento per la risoluzione carnevali per pazienti

La risoluzione impegna il Governo a prendere urgenti provvedimenti a favore dei pazienti oncologici in queste difficili settimane, contraddistinte da una brusca salita dei contagi da Covid-19 ...

Anche il convento di Spoltore si tinge di rosa per la campagna Lilt sui tumori

Anche il Comune di Spoltore aderisce alla campagna della Lilt contro i tumori "Nastro rosa" e lo farà colorando con luci rosa il convento dalle 19 alle 21 di domenica 25 ottobre. Si tratta della ...

La risoluzione impegna il Governo a prendere urgenti provvedimenti a favore dei pazienti oncologici in queste difficili settimane, contraddistinte da una brusca salita dei contagi da Covid-19 ...Anche il Comune di Spoltore aderisce alla campagna della Lilt contro i tumori "Nastro rosa" e lo farà colorando con luci rosa il convento dalle 19 alle 21 di domenica 25 ottobre. Si tratta della ...