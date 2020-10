Next Generation Eu disponibile solo dopo giugno (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Non sarà possibile avere il Recovery Fund in funzione dal primo gennaio 2021 e anche il Bilancio Ue 2021-2027 sarà ritardato con possibili ripercussioni sugli esborsi». L’allarme – scrive Repubblica – arriva da fonti diplomatiche europee in merito alle difficoltà nei negoziati tra governi e Parlamento Ue per il varo dei 750 miliardi del programma Next Generation Eu di luglio. Un ritardo che farebbe slittare l’erogazione dei fondi all’estate. Il rallentamento delle trattative è dovuto sia alle norme per vincolare il rispetto dello stato di diritto all’accesso ai fondi pretese dai nordici, ma rigettate da Ungheria e Polonia, sia per le richieste dell’Europarlamento di aumentare i fondi del budget pluriennale in favore dei programmi bandiera. dopo il round ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Non sarà possibile avere il Recovery Fund in funzione dal primo gennaio 2021 e anche il Bilancio Ue 2021-2027 sarà ritardato con possibili ripercussioni sugli esborsi». L’allarme – scrive Repubblica – arriva da fonti diplomatiche europee in merito alle difficoltà nei negoziati tra governi e Parlamento Ue per il varo dei 750 miliardi del programmaEu di luglio. Un ritardo che farebbe slittare l’erogazione dei fondi all’estate. Il rallentamento delle trattative è dovuto sia alle norme per vincolare il rispetto dello stato di diritto all’accesso ai fondi pretese dai nordici, ma rigettate da Ungheria e Polonia, sia per le richieste dell’Europarlamento di aumentare i fondi del budget pluriennale in favore dei programmi bandiera.il round ...

Fino a due mesi di ritardo per ratificare i 750 miliardi a sostegno dell’economia. Mentre Palazzo Chigi ha imposto estrema segretezza sui progetti del Recovery Plan: in arrivo una squadra di super-com ...

Ma così diciamo ai ragazzi che la scuola conta poco

Siamo il solo Paese europeo dove l’emergenza Covid mette in discussione la priorità di salvaguardare la didattica in presenza. L’unico dove un numero consistente di studenti già da giorni ha perso il ...

