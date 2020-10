I controlli anti-movida affidati ai vigili. Niente extra dal Viminale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020)sempre più intensi nelle città, con un occhio particolare in vista del week end. Anche se per adesso non è in programma da parte delun rafforzamento dell’organico locale. Ieri in tutta Italia sono stati effettuati 78milada parte della polizia per verificare il rispetto delle misure-covid. Sono state sottoposte a verifiche 68.200 persone, 357 sono state sanzionate e 5 denunciate per violazione della quarantena. Insomma numeri residui, pochissimi i trasgressori. Sono stati controllati 9.912 esercizi commerciali e sanzionati 39 titolari. Inoltre sono stati firmati dieci provvedimenti di chiusura.Da nord a sud si moltiplicano le ordinanze per arginare il contagio. Emanate non solo dai presidenti di Regione ma anche dai sindaci delle grandi città, ognuno ...