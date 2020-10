Hacker olandese indovina password e accede a Twitter Trump (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 23 OTT - Un esperto di sicurezza olandese è riuscito ad entrare nell'account Twitter di Donald Trump indovinando la password: maga2020!, l'acronimo dello slogan elettorale Make ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 23 OTT - Un esperto di sicurezzaè riuscito ad entrare nell'accountdi Donaldndo la: maga2020!, l'acronimo dello slogan elettorale Make ...

CyberSecHub0 : RT @Kiodo: Un hacker olandese in soli 7 tentativi indovina la password Twitter di Trump. Digital Innovation needs Digital Trust: #wearene… - Kiodo : Un hacker olandese in soli 7 tentativi indovina la password Twitter di Trump. Digital Innovation needs Digital Tr… - CyberSecHub0 : RT @GSbaraglia: Un hacker olandese accede all'account Twitter di Trump: la #password era “maga2020”. Un genio! #CyberSecurity - GSbaraglia : Un hacker olandese accede all'account Twitter di Trump: la #password era “maga2020”. Un genio! #CyberSecurity - gianmawwco : Il 2020 è quell’anno in cui ogni giorno esce la notizia dell’anno: tipo questa ???? Un olandese al quinto tentativo… -