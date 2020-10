Farlo spesso fa bene alla salute | cosa succede al corpo e al sistema immunitario

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 23 ottobre 2020)molto oppure trascorrere lunghi periodi d’astinenza si ripercuote suldi ciascun individuo a prescindere da quanto si apprezzi l’attività in sé. Prima di tutto va considerato un fatto: durante il rapporto vengono rilasciate delle endorfine. In questo modo la mente associa quella sensazione positiva al rapporto in sé ed è più propenso a ripetere “l’esperienza”. Viceversa, l’astinenza sposta l’attenzione verso altri stimoli. Insomma, quando rimaniamo per lungo tempo senza, aumentano i livelli di stress. E no: il fai-da-te non rappresenta un rimedio! Sulle donne l’effetto antidepressivo del rapporto è assodato: diversi composti che, assorbiti dai tessuti interni dell’apparato femminile, entrano nel flusso sanguigno e hanno ...