Coronavirus | Conte sotto assedio | governo al bivio con fantasma lockdown Adnkronos** 2

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Adnkronos) - Unfino all'Immacolata - il ragionamento - tenendo un occhio vigile sui dati e sperando in un ritorno a una pseudo normalità per le festività natalizie. Ma le critiche e i dubbi sulla gestione vengono sollevati da tutti i protagonisti della maggioranza. Luigi Di Maio, in un post su Facebook in cui difende a spada tratta l'operato della ministra Lucia Azzolina dagli attacchi, ammette: "dobbiamo dirci chiaramente che alcune cose non vanno. Penso ai drive-in. E' inaccettabile fare 8-10 ore di fila per un tampone e su questo, come su altri aspetti, ildeve lavorare duramente per dare risposte rapide e concrete ai cittadini, che non hanno colpe". In questo fuoco di fila che sembra mettereil premier, non manca di farsi sentire la voce critica di Matteo Renzi. ...