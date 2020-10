Campania, De Luca contro i laboratori privati: “Occultati tamponi positivi di persone asintomatiche, non va bene” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Campania, De Luca contro i laboratori privati: “tamponi positivi occultati” Nel corso della sua consueta diretta Facebook, in cui ha rivelato che nella giornata di venerdì 23 ottobre su 15.800 tamponi realizzati in Campania 2280 sono risultati positivi, il governatore De Luca si è scagliato contro alcuni laboratori privati, che avrebbero occultato all’Asl la positività di alcuni cittadini. Le dichiarazioni del presidente della Campania arrivano proprio nel giorno in cui TPI ha rivelato, attraverso un’inchiesta esclusiva, l’esistenza di una mega-truffa che ha messo a ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020), De: “occultati” Nel corso della sua consueta diretta Facebook, in cui ha rivelato che nella giornata di venerdì 23 ottobre su 15.800realizzati in2280 sono risultati, il governatore Desi è scagliatoalcuni, che avrebbero occultato all’Asl latà di alcuni cittadini. Le dichiarazioni del presidente dellaarrivano proprio nel giorno in cui TPI ha rivelato, attraverso un’inchiesta esclusiva, l’esistenza di una mega-truffa che ha messo a ...

