Caccia all'uomo, poliziotti massacrati (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una Caccia all'uomo si sta scatenando davanti alla sede della regione Campania dove dalle 23 è scoppiata la rivolta contro l'annuncio del governatore De Luca di un nuovo lockdown. Ma la manifestazione è degenerata subito con un fitto lancio di pietre contro la polizia che ha risposto con cariche di allegerimento. Poi gruppi di giovani incapucciati è partito all'assalto delle auto della polizia con azioni collaudate che tanto ricordano gli scontri tra ultrà. Hanno accerchiato auto, aperto portiere e sferrato pugni, calci e cinghiate. Molte scene sono state riprese dai cittadini terrorizzati che stanno ancora assistendo alla guerriglia dai balconi delle case. "Questa sera – spiega il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano – abbiamo assistito a veri e ...

