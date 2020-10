Alta tensione al GF Vip, Elisabetta Gregoraci esplode: “Quello che ca*** mi pare!” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si riscalda l’atmosfera nella Casa del GF Vip dopo il video mostrato dalla produzione. Gli inquilini stavano trascorrendo un’allegra serata tutti insieme, tra aperitivo e musica da discoteca ma, poco prima di iniziare con il gioco della bottiglia, ecco un video-messaggio di Matilde Brandi che ha fatto infuriare più di qualcuno. Nel filmato, Matilde, che è stata eliminata la scorsa puntata dice a Maria Teresa Ruta che adesso i riflettori su di lei si sono spenti ma va più sul pesante quando parla della figlia Guenda Goria definita “figlia di”. Ma il vippone che più si è infuriato è stato Tommaso Zorzi, che ha accusato la Brandi di essere stata falsa: “Per me non è vera e coerente con le cose che diceva in casa. Quello che ha detto è da str***a. A me ha salutato dallo studio dicendo che sono fantastico e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si riscalda l’atmosfera nella Casa del GF Vip dopo il video mostrato dalla produzione. Gli inquilini stavano trascorrendo un’allegra serata tutti insieme, tra aperitivo e musica da discoteca ma, poco prima di iniziare con il gioco della bottiglia, ecco un video-messaggio di Matilde Brandi che ha fatto infuriare più di qualcuno. Nel filmato, Matilde, che è stata eliminata la scorsa puntata dice a Maria Teresa Ruta che adesso i riflettori su di lei si sono spenti ma va più sul pesante quando parla della figlia Guenda Goria definita “figlia di”. Ma il vippone che più si è infuriato è stato Tommaso Zorzi, che ha accusato la Brandi di essere stata falsa: “Per me non è vera e coerente con le cose che diceva in casa. Quello che ha detto è da str***a. A me ha salutato dallo studio dicendo che sono fantastico e ...

RadioBullets : ????NIGERIA: Le proteste non si placano, il paese sull’orlo del caos. ????GUINEA: Situazione postelettorale ad alta ten… - NandoPiscopo1 : @matteo_milan91 @GiuseppeConteIT La tensione è alta, gli ospedali a quanto pare sono già mezzi quasi in tilt - AlessiaMirabel6 : RT @ddnoemi19: Stasera si va a letto a un’orario decente, ma buonanotte a lui che non chiude occhio perché sta incazzatissimo e sa che doma… - Martini14Emma : RT @ddnoemi19: Stasera si va a letto a un’orario decente, ma buonanotte a lui che non chiude occhio perché sta incazzatissimo e sa che doma… - ddnoemi19 : Stasera si va a letto a un’orario decente, ma buonanotte a lui che non chiude occhio perché sta incazzatissimo e sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Alta tensione in Abbanoa, lite sui conti: c'è un piano per affossare la società SardiniaPost Benedetto Scampone presenta il thriller “L’archivio della coscienza”

Lo scrittore romano Benedetto Scampone presenta “L’archivio della coscienza”, un thriller ad alta tensione in cui si raccontano le indagini per catturare il primo serial killer della storia di Roma, e ...

Elettrodotto Terna, presto il via ai lavori in zona Volterraio

È quanto è stato deciso nel corso dell’incontro che si è svolto tra gli amministratori comunali e i rappresentanti della società ...

Lo scrittore romano Benedetto Scampone presenta “L’archivio della coscienza”, un thriller ad alta tensione in cui si raccontano le indagini per catturare il primo serial killer della storia di Roma, e ...È quanto è stato deciso nel corso dell’incontro che si è svolto tra gli amministratori comunali e i rappresentanti della società ...